Cosa ne farà Donna Rosa di Massimo Giletti

Premesso che Massimo Giletti, oltre all’Arena della domenica, va a fare il sabato sera di Rai1, meritatamente premiato in virtù dei milioni, di milioni, di milioni, di milioni e di milioni di telespettatori al punto di essere il nuovo Pippo Baudo. In quanto nuovo Pippo Baudo, dato per certo che farà di Klaus Davi il nuovo Pippo Caruso, ovverosia il maestro compositore, arrangiatore, concertatore e direttore d'orchestra nel varietà degli italiani, di Rosario Crocetta – domanda che ci domandiamo – cosa ne farà, la novella Donna Rosa, cara, bella, sorridente e deliziosa? Sia detto, va da sé, senza ombra di omofobia, anzi, cantando: “Cesti di lillà se poi torna da mammà”.