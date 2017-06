Con chi vi schierereste in una guerra tra Vladimir Putin e Donald Trump, chiede il sito del quotidiano Libero in una finestrella dove gli utenti sono chiamati a votare. Sorpresa. I lettori del quotidiano – verosimilmente di destra, tali dovrebbero essere – stanno in larga maggioranza dalla parte di Santa Madre Russia contro il padre di Ivanka. Proprio una buona notizia: Vox populi, vox Dei.