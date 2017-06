Alice, il Re di Fiori e l’odore della campagna in ogni tasca

La bella stagione comincia. Le trebbiatrici dettano legge nella giornata ed era, oggi, tutto un accomodarsi di spighe per strada, come a piazza Venezia, a Roma, pronte all’ammasso del Grano. Steli raggianti di felicità per colazioni, merende e profumati pani dappertutto. L’odore della campagna in ogni tasca, e così nei posacenere dei tavoli dei bar all’aperto o nei coni-gelato da dove traboccano il papavero e la cedronella. C’era il Re di Fiori in quel manicomio. Inseguiva A-li-ce e le diceva: “Meraviglia mia, facciamo marameo al Cappellaio e andiamo noi di matto?”.