Il partito più amato degli italiani

Il partito dell’amore non si fa. Non funzionò quello di Cicciolina, per carità, ma neppure quello di Maria Vittoria Brambila, tutto di bau bau e miao miao – sondaggi alla mano – funziona. Da più di una settimana, ad Arcore, ci si ragiona sopra. Il famoso venti per cento accreditato alla costola animalista è solo un miraggio. Lo stesso Silvio Berlusconi, scrutando Dudù, sembra decidersi di fare altrimenti: “Se partito dell’amore deve farsi, facciamolo su ciò che gli italiani amano sopra ogni cosa”. E’ fatta, nasce “Il Partito della Mamma”. E non è una battuta.