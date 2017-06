Svelato il trucco della legge elettorale

“Via i capolista bloccati”, titolano i giornali titolati dello gna-gna. Fiumi d’inchiostro si sprecano per dimostrare che questa benedetta nuova legge elettorale, un Germanellum alle vongole, abbia ricongiunto l’eletto all’elettore. “Ce l’abbiamo fatta”, esultano all’unisono le truppe di Forza Italia e del Partito democratico, che ormai passeggiano a braccetto manco fossero assieme al governo. Dettaglio: i cittadini attoniti assistono a questo dibattito a dir poco surreale, fatto di soglie, metodo D’Hondt (quello della ripartizione dei seggi), scorpori, e di algoritmi per far tornare i conti. Peccato che agli italiani interessi soltanto una cosa: con questo sistema di voti si potrà esprimere il voto di preferenza? Risposta secca: no. Il trucco è presto svelato: dai capilista bloccati si è passati alle liste interamente bloccate. Viva il Parlamento! (Purché torni il Cagoia!).