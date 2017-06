a destra di oggi fa schifo a chi era di destra ieri e così la sinistra. Quella di adesso non corrisponde più alla ragione sociale che la identificava. Non sta più dalla parte del torto, la sinistra, ma dei diritti: la sinistra è il potere, l’anti potere è il popolo ma questo stesso, ridotto a magma di pura rabbia, è massa di manovra di menti ahimè non più raffinatissime, bensì grossolane. Basta un urto di rutto e si parte lancia in resta. Forse non ha più senso esprimersi secondo queste categorie – e va bene – ma separarsi sulle questioni del mondo è necessario. Finito il tempo dei Re comincia quello dei Banchieri. Questi hanno smaglianti cespiti, quelli sono solo fantasmi oppure figurine tagliate a metà per restare nelle carte da gioco. Nell’epoca della realizzazione del capitalismo finanziario prende possesso di tutto, anche del tempo ancorché dell’essere, un destino di sentimento più che di costrizione: tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria. Lo spiegava Karl Marx e chi è di destra, oggi, non può che tornare a Das Kapital. E così prendersi tutte le ragioni del torto.