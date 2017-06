Perché l’Italia intera è pazza di Trudeau

Tutti pazzi per Justin Trudeau. L’Italia intera è conquistata dall’affascinante premier canadese in visita dopo il vertice di Taormina. Accompagnato dalla moglie Sophie Grégoire, Trudeau – 45 anni – fa incetta di scatti fotografici, pose plastiche e selfie di vario genere a testimoniare un trionfo d'immagine anche furbo considerate le occasioni: l’abbraccio col sindaco di Amatrice, la maglia di SuperTotti, quindi l’occhiata tutta di elettricità con Melania, la first lady d’America (dove, in sintonia con i commenti dei taorminesi tutti, rendeva iconico un pensiero di tanti: fare di Donald Trump un magnifico cornuto).