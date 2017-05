Marianna Madia tanto gentile e tanto onesta in maglietta gialla

Le donne, da che mondo è mondo, sono sempre in gara. Così nell’Olimpo, dove Giunone guardava di sottecchi Venere (giusto per coglierne quel difetto – lo strabismo – ma per rassegnarsi sempre nel riconoscerne la suprema avvenenza) e così nelle umanissime vicende. Come nel cosiddetto Ramazza-day del Pd a Roma dove Maria Elena Boschi – titolare del primato muliebre nel subappaltato governo – poteva finalmente prendersi un vantaggio su Marianna Madia. Quest’ultima, infatti, impegnata nella ridicola operazione “nettezza urbana”, poteva perdere mille e millanta punti agli occhi de’ suoi devoti e, invece, niente; anche con maglietta gialla, guanti bianchi e il biondo crine arruffato, tanto gentile e tanto onesta è risultata la Madia che vederla così – anche male vestita – da le sua labbia ha fatto muovere uno spirto soave che ancora a Maria Elena va dicendo, tié: sospira.