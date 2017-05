Fatto il segretario del Pd, ovvero Matteo Renzi i cui gazebo ancora stamattina sfornano milioni di consensi, c’è da fare il leader di tutto il centro-sinistra e Laura Boldrini – presidenta della Camera, femminile singolare – con un’intervista al Corriere si presenta in parità di genere per un soggetto “unito com’era l’Ulivo” come il nuovo Romano Prodi. Tra i prodi, dunque, il nuovo Prodi, è una prode. Nel solco di Giuliano Pisapio (maschile singolare).

Ps. con Boldrini leader, è fatta. Già un Rocco Casalino (depilato plurale) se la mangia.