La prossima sede del Foglio

Angolo di piazza Capranica. E quella è la prima redazione romana del Foglio. Un paio di stanze. In una di quelle nasce questa rubrica: ogni giorno – dice Giuliano Ferrara – nello spazio che resta, il Riempitivo. La seconda sede, a una distanza di pochi metri, è al centro della piazza, con accanto la vetrina di Degli Effetti – gran gusto in tema di shopping per signore – su cui Stefano Di Michele celia non poco: i soldi guadagnati con gli articoli vanno a finire tutti lì. Gran sede, la seconda sede: ha un portinaio dallo sguardo mistico, il ristorante di Marco alle spalle e Montecitorio a due passi. Dopo di che, Lungotevere: la terza sede. Si esce per il caffè e c’è quella finta bohémien trasteverina che reclama spicci e caffè. Ed è lì che Giuliano tuona: “La prossima sede, in via Archimede; ai Parioli!”.