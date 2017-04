Diminuiscono le adozioni ma l'amore di una madre comanda su tutto

Posso chiedere un favore – chiede una donna, una mamma – se si parla della diminuzione delle domande di adozione si può dire che una mamma ha detto che non dimenticherà mai gli occhi bellissimi ma tristissimi di un bimbo che viveva chiuso in una casa famiglia; che il primo giorno che è uscito un’ora rideva come un pazzo e correva da non riuscire a prenderlo; che quello stesso bambino dopo poco che arrivò a casa aveva sempre gli occhi bellissimi ma pieni di felicità; che ogni giorno che passa sono sempre più luminosi, quegli occhi; che non vedeva l’ora di dire “mamma” a tre anni; che mai, la mamma, dimenticherà quando un mattino è salito sul letto chiamandola “mamma”; che una donna senza utero non è una donna a metà; che non c’è Dna che tenga; che non potrà mai avere, come con lui, un figlio così simile a lei e che nessuno sa che si può essere madre per amore e non per sangue e che l’amore ha la potenza propria della Grazia di diventare carne e sangue perché il cuore comanda su tutto, si può dire?