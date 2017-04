Ospiti metropolitani

Le rondini hanno chiesto un passaggio a tutta la linea B della metropolitana, ieri, e anche due lucertoloni stanchi si sono aggregati. E così i papaveri pronti a qualunque anticipo di sole incollati davanti al tracciato delle corse come fossero – tutti quei pannelli, e l’andare e venire dei pendolari – un presagio della totalità infinita. Ed è stato uno di quei fiori, quello con la capocchia gravida di papaverina, a prendere parola chiudendo gli occhi per vedere meglio, per poi dire il detto. E, giusto dagli altoparlanti, così disse: “Gli intelletti sono le guide delle menti, le menti sono le guide dei colori, i colori sono le guide dei sensi, i sensi sono le guide delle membra”. Tutto si svela tra spirito, anima e cuore ­– e così pensarono le rondini, e i lucertoloni – per tornarsene subito dopo in cielo, in canto e corpo.