Svelata l'arte suprema dei film di Checco Zalone

Lezione di Gennaro Nunziante al Dams di Bologna. Regista, sceneggiatore con Checco Zalone di film di grande successo, Nunziante ha traumatizzato gli studenti svelando l’arte suprema. Ed è quando uno all’improvviso dice “io ho fatto una brutta figura”, sapendola, ovviamente, raccontare. Grande Nunziante. Tutto è nella commedia, soprattutto la consapevolezza di sé: “Mi piace raccontare, all’interno della nostra tradizione della commedia, il reale; e il reale nasconde cose belle, non così divisive come sono rappresentate dai film d’autore in Italia con i buoni da una parte e i cattivi dall’altra perché non è così, in ognuno di noi c’è uno stronzo”. Anche due.