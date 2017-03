Quel paraculo di Houellebecq

Il francese Michel Houellebecq, autore culto degli occidentalisti col sangue agli occhi – erede della voga fallaciana per capirsi – in un’intervista di Stefano Montefiori, ieri, sul Corriere della Sera, si dichiara “populista”. Analizza la rava e la fava, la stanchezza dell’Europa, la sottomissione all’islam ma alla fine – dopo tanto populismo, buono per alzare le vendite – come ogni bravo funzionario del pensiero unico mette le mani avanti: non voterà per Marine Le Pen. Ecco, un altro paraculo. E anche per oggi, l’Unione europea è salva.