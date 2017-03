Il "potente" senatore Beppe Lumia

La Sicilia delle tasse perdute. È il titolo dell’editoriale di ieri del Corriere della Sera a firma – giusto a segnalarne l’assoluta autorevolezza – di Paolo Mieli, non certo un improvvisato trombone come tanti che fanno solo moniti queruli in tema di Sud e varie altre facezie del pittoresco. Un articolo perfetto quello di Mieli, ieri. Inchioda Rosario Crocetta ma su tutto, in quella prosa definitiva, c’è un dettaglio: la definizione di “potente” riservata al più che potente senatore Beppe Lumia. Ecco, chi si guardò, si salvò. Passa l’angelo e dice amen!