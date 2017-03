Il bacio tra Raz Degan e Paola Barale e gli amori che non finiscono

Il bacio tra Raz Degan e Paola Barale, un tempo coppia, all’Isola dei Famosi – il reality che macina vip e aspiranti tali – certifica una verità conclamata: gli amori non smettono mai di essere tali. Non conoscono la parola fine, meno che mai incappando in una parentesi cancellano – dietro la pretesa di una nuova vita – l’intimità e quel senso perfetto d’armonia che è la complicità. Altro che lasciarsi per perdersi, il contrario: lasciarsi per ritrovarsi sempre.