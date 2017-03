Il licenziamento dell'operaio "trapiantato" e quel telegramma di Agnelli

Ci si vesta di giacche antiche, dunque. Antonio Forchione, 55 anni, rientra al lavoro dopo un trapianto di fegato e lunedì mattina è licenziato dall’azienda: “Inabile al lavoro”. Viene cacciato dalla fabbrica dove lavora da trentasette anni, a Rivoli, colpito da un provvedimento che non considera i minimi requisiti di umanità se non proprio quelli dei diritti. Mentre le donne facevano il loro Lotto Marzo, l’8 marzo appunto, con tanto di manifestazioni e fiori, gli operai di Rivoli scioperavano per l’operaio Antonio Forchione senza l’aiuto di riflettori o cerimonie istituzionali. Inaudito un fatto simile. Licenziare un operaio “trapiantato”. E’ grave quanto l’andazzo di non assumere ragazze solo perché possono diventare madri. Ci si vesta di giacche antiche, quindi, e si torni al telegramma che il presidente del Consiglio dei ministri, in tempi di socialismo rivoluzionario, inviò al Prefetto di Torino. Faceva più o meno così: “Fate sapere al senatore Agnelli che nell’Italia proletaria l’operaio non è al servizio della macchina ma la macchina al servizio dell’operaio”. Ps. Ieri improvvisamente mi è arrivata la notizia del ritiro del licenziamento. Il Prefetto di Torino si sarà fatto sentire. Quel telegramma ha ancora la sua efficacia.