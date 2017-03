Arriveremo ai talent in chiesa?

Le cose si mettono male. Papa Francesco ha detto che bisogna rendere più attuale la musica in chiesa per creare più partecipazione. Le cose volgono proprio al peggio. I canti liturgici arrangiati secondo l’imperativo orecchiabile hanno già portato alle schitarrate accanto all’altare. “Creare più partecipazione” poi, “senza banalità” – per come aggiunge il Pontefice regnante – lascia presagire un aggravio metodologico. A occhio e croce (ah, il lapsus) finirà a talent. Non c’è solo il rancore dei modernisti contro il Rito, adesso anche l’aggressione contro il Gregoriano. Aveva ragione Leonardo Sciascia: “Adesso che avete tolto il latino dalla Messa vi si svuoteranno le chiese”.