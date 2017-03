Un prato cosparso di tenerezza

Alla fermata Cornelia, ieri, una ragazza ripassava a mente tutti i fiori degli alberi incontrati lungo il percorso che da casa sua portava alla metropolitana. Seduta nel vagone in corsa verso Termini ha poi preso la deviazione per uscire a Circo Massimo. Da lì ha raggiunto il prato grande dentro il corpaccione di Roma e lì – altro non è lei che la bella Kore – ha cosparso ogni filo di delicatezza, anzi, no, di tenerezza.