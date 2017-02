Pif tuona: "Crocetta, il tempo della Regione è finito"

Pif, ossia Pierfrancesco Diliberto, ben più che un comico, un autore, nonché beniamino del pubblico, ieri s’è messo alla testa dei Vespri di Palermo. Col vigore di un capo-popolo ha guidato la rivolta dei disabili gravi fino a occupare la stanza di Rosario Crocetta, il presidente della Regione: “Quando queste persone potranno avere l’assistenza alla quale hanno diritto per sempre?”. L’assistenza, infatti, è negata in Sicilia. Pif è stato duro: “Sia sintetico e non faccia supercazzole”. Ma quello, con la broda demagogica, ha risposto: “tra un mese risolvo tutto”. Le parole di Pif, sono state un tuono: “E per tutti quelli che invece non possono aspettare un mese?”. Quindi, l’ha incenerito: “Il tempo della Regione è finito, la pazienza è finita”.