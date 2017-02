Ormai l'Italia è il paese delle scimmie

E va bene, Matteo Renzi detta ancora la narrazione in Italia. Fa suonare Occidentali’s Karma alla direzione del Pd – ben prima dell’inno nazionale – e adesso questo brano, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, in virtù della sua coreografia diventa una fissazione dappertutto. Ballano ovunque, in ogni dove. Ed è una mania: un’avvocatessa in toga s’è fatto questo karma in tribunale, a Napoli; in rete c’è già un carosello virale di danzatori votati alla scimmiaggine; nelle feste ci si butta sulle note ancheggianti e non c’è altro tormentone che questo: Occidentali’s Karma. È puro kali-yuga, certo, non ci resta altro che – evolianamente – cavalcare la tigre ma a occhio e croce non conviene affatto la scissione alla minoranza Pd. Ormai è il pianeta delle scimmie l’Italia. Qualcuno dovrà fare Tarzan, a tutto il resto ci penserà Cita.