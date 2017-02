Nel Pd urge un Bersani

Nell’imbarazzante carosello della direzione Pd l’ex segretario Pierluigi Bersani ha giganteggiato. La sua analisi della società non è dettata da ripicche proprie del provincialismo politicante e in un punto preciso del suo intervento – la destra che arriva – parlando a nuora, ha ben spiegato alla suocera. Prima dei nuovi capi del centrosinistra, per dirla con Antonio Rapisarda, Bersani è arrivato “prima (e meglio) dei rappresentanti dell’altra sponda che ancora parlano di centrodestra”. Ecco le sue parole: “Avvertiamo che la destra arriva. Ce l’abbiamo già sotto i piedi se conosciamo l’Italia. Questa è una destra che se non togliamo noi i voucher li toglie lei. È una destra sovranista, protezionista. È un campo di idee che entrando anche in casa nostra. Sta sviluppando egemonia…”. La qualità del discorso è in un preciso inciso: “…se conosciamo l’Italia”. Più che “un nuovo Prodi” urge un Bersani. Quello originale.