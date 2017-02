Smanie del giornalismo ciapi-ciapi

Il giornalismo ciapi-ciapi è in smanie. Pare che Steve Bannon – il consigliere politico di Donald Trump – abbia citato Julius Evola in un convegno. Perfino il New York Times, il cui obbligo di verifica delle fonti è un dogma, ha officiato esorcismi contro l’autore di “Rivolta contro il mondo moderno” presentandolo come una sorta di teorico del bar sport globale: antimusulmano, xenofobo e populista. Tutto il contrario. Evola ammirava l’Islam e Maometto; riconosceva nelle civiltà d’Oriente l’elemento vivificante dell’identità universale e quanto al populismo, parliamoci chiaro: mai avrebbe messo piede nella Trump Tower (figurarsi tra i banani a cucù di Palm Beach).