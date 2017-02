L’esponente del Pd Michele Anzaldi, il castigamatti della Rai, non difetta di coraggio. Non fa il gradasso coi deboli ma combatte solo Pezzi da Novanta del pensiero unico come Fabio Fazio e, adesso, anche Beppe Caschetto, un vero potente che spadroneggia nella televisione di Stato. Anzaldi non parla a vanvera e ha redatto per la Commissione di Vigilanza un dossier attraverso l’elenco degli artisti e dei giornalisti di cui Caschetto è agente. Tutti degni ospiti del conflitto d’interessi di Rai3 (il cui palinsesto, a questo punto, è quotidianamente vistato da Caschetto).