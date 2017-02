Sabrina Colle che vive accanto a “un genio, a un uomo, meraviglioso ma ingombrante come Vittorio”, ovvero Sgarbi, è altrettanto genio, meravigliosa e ingombrante come lui perché oltre a essere attrice – musa e giusta donna del fondatore del “Partito della Bellezza” – Sabrina Colle è la delicata permanenza della Cura nella sulfurea e accesa esistenza di Don Giovanni (di cui lei, tiene le redini, in ogni ardua manovra, in guanti di dàino). E’ una pagina di letteratura l’intervista a Sabrina Colle firmata da Giulia Cerasoli su Chi. C’è tutta la cifra di un romanzo elegante.