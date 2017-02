Cartesio all'Università Lateranense

Tutti se la davano a gambe, ieri, cercando una via di fuga dalle strade strozzate dal traffico. Era ancora l’alba eppure Roma sembrava già in pieno orario di punta. Molti lasciavano le automobili in mezzo alla strada e cominciavano a correre per i marciapiedi senza avere chiara la direzione. Aspettando d’incontrare qualcuno, ciascuno si portava lontano da nessuno, di certo fuggendo dalle passioni dell’anima che sono molto più impegnative delle passioni del cuore. A un certo punto, chissà come, Cartesio in persona s’è presentato al corpo di guardia dell’Università Lateranense, in Vaticano. Ha chiesto con molto garbo un foglio di carta e – non senza metodo – vi ha scritto sopra “amo, dunque fuggo”.