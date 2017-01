La parola "uffa" nel Corano

C’è una parola nel santo Corano che muove a tenerezza. E’ “uffa”. La frase che la contiene è un monito: “Coi vostri vecchi non dite mai uff!”. Accende un sorriso quell’uff e non tanto per essere un’espressione proprio insolita da trovare in un libro sacrissimo, quanto perché è un continuo tema di dolcezza nella giornata degli uomini e delle donne, tutte e tutti nel diritto di dire “uffa!”, eccetto che con i vecchi: non sentono bene, ripetono le stesse cose e poi – uffa! – si stancano di questi presuntuosi di figli e nipoti sempre presi di fretta e dall’arroganza di saper cogliere al volo tutto, proprio tutto, eccetto i vecchi quando decidono di prendere il volo, per volarsene via.