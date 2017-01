Il gregge in cerca di un pastore

Beppe Grillo, Matteo Renzi. Uomo forte piace a 8 italiani su 10. Repubblica lancia uno studio di Ilvo Diamanti e si scopre che in Italia – soprattutto tra i giovani – questo argomento sia sempre più forte. Il fatto in sé non deve meravigliare. La pletora non ha mai portato in nessun posto. Il gregge è sempre in cerca di un pastore – non può mai bastare un cane – e le pecorelle, poi, devono pur risolvere la questione del lupo. A meno che questi, come nella favola di Cappuccetto Rosso, rielaborata da Gigi Proietti, alla domanda “Che occhi grandi che hai!”, risponda: “E certo, ‘sto a fa’ la cacca!”.