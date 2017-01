Benito Paolone, un uomo forte di tutte le passioni

Ti mangio il cuore. E’ una promessa di sangue, sguardo e sorriso pronunciata con voce tonante, roca e però dolce. Più che una dichiarazione d’amore è un atto poetico dire a qualcuno “ti mangio il cuore”. A 78 anni di età è un uomo forte di tutte le passioni a elargire agli altri l’incanto di un abbraccio, una stretta forte, una pacca o una spinta propria di chi la vita l’ha disegnata in una partita di rugby e non nel sottoscala della politica. E’ Benito Paolone. Da cinque anni in cielo.