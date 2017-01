La globalizzazione fugge in Cina

La politica ridotta alla formalità istituzionale altro non segnala che l’egemonia di soggetti esterni (e ostili) alle comunità, ovvero banche, finanza e consorterie dal navigato cinismo che non hanno certo bisogno di confini nazionali o di barriere per contrassegnare la propria sovranità. La fine di “un” mondo, come spiega Giulio Tremonti nel suo “Mundus Furiosus, il riscatto degli Stati e la fine della lunga incertezza” (Edizioni Mondadori), coinvolge di certo l’establishment, quindi il liberalismo, il pensiero unico che plasma l’umanità sull’onda della civilizzazione e però che sorpresa: il materialismo globale se n’è scappato dagli Stati Uniti e ha trovato rifugio in Cina.