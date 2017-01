Briatore, Melania e i colbacchi glamour

Flavio Briatore ha superato se stesso: “Non entro in politica, avrei problemi con i vestiti di mia moglie”. Bravissimo. Chiamato a commentare il suo invito alla cerimonia d’insediamento di Donald Trump, il fondatore del Billionaire ha già immaginato quale trattamento sarebbe riservato a Elisabetta Gregoraci dal giro del ciripiripì de sinistra. Anche la moglie di Briatore, come Melania Trump, sarebbe considerata indegna del ciapi-ciapi glamour. Ma per fortuna c’è Vladimir Putin. Avete notato su Dagospia la foto di Melania Trump con il colbacco? Altro che stilisti. Vorrà dire che la Gregoraci indosserà pellicce di tigre siberiana.