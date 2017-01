Il lapsus di Angela Merkel

Angela Merkel dice a Donald Trump: “Noi europei siamo padroni del nostro destino”. La frase, a effetto, inorgoglisce non poco. Solo che questo ruggito della Germania – a lavorare di moviola, andando indietro nel tempo – stride come un dente cariato. E’ ben difficile immaginare un’Europa affrancata dagli Stati Uniti ed ecco che – con l’imponderabile prossimo a insediarsi alla Casa Bianca – viene fuori la coda di un lapsus. La verità è l’esatto contrario. Il Cancelliere ha detto in quel modo ma il suo vero moto d’animo è questo: “Noi europei siamo orfani senza Hillary Clinton”. L’esatto contrario, appunto, agli europei adesso tocca di trovarsi un qualunque destino.