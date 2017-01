La prova e la controprova. Quella del governo della Rai è la vera prova per un leader politico. Perfino Silvio Berlusconi che pure l’odiava la Rai, con Agostino Saccà nel ruolo di Dg, riuscì a garantire qualità e mestiere a viale Mazzini. Il fallimento di Matteo Renzi, invece – per come è andato a sbattere affidandosi all’educato Antonio Campo Dall’Orto – è una controprova definitiva. E’ proprio un presidente di provincia.