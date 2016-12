La solidarietà sul lavoro per una mamma e la figlia malata

Gli operai della Brenta Pcm di Molvena (Vicenza) hanno donato le proprie ferie a Michela Lorenzin che aveva esaurito le proprie per accudire la propria figlia Nicole Lago – una bimba di 6 anni – affetta da tetraparesi spastica. Una malattia degenerativa che l’ha strappata alle braccia della madre giusto la Vigilia del Natale. Una storia toccante questa dei colleghi pronti a donare il proprio tempo, ben dieci mesi, affinché non un solo istante di vita restasse orbo della mamma, la sentinella. Resta sullo sfondo una domanda, anzi, tante: se non ci fosse stata la solidarietà degli operai, lo Stato – visto che lo Stato sociale è oggi considerato un ferro vecchio – cosa avrebbe fatto esaurite le ferie? Avrebbe decurtato lo stipendio alla mamma, l’avrebbe costretta all’aspettativa non retribuita, l’avrebbe sollecitata a trasferirsi all’estero, giusta indicazione del signor ministro del Lavoro?