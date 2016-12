Se anche Grillo ha cambiato stile di vita, buon Natale

C’erano sei milioni di italiani che avevano le valigie in mano per le vacanze di Natale e all’ultimo momento, dopo Charlottenburg, hanno deciso di rinunciare. Perché “non ci faranno cambiare il nostro modo di vivere” è un bello slogan identitario, ma anche Babbo Natale ha smesso di credere a se stesso. Il 75 per cento degli italiani teme un attentato in Italia, ci informa l’Italian Terrorism Infiltration Index 2016, realizzato dall’istituto Demoskopika. Il quale index fa pure la classifica delle regioni più a rischio di infiltrazione terroristica, e dalla graduatoria si evince che, per il secondo anno di fila, con punteggio 10, la Lombardia è l’unica regione italiana nella fascia a più alto rischio. Però, siccome gli italiani sono così, credono alla realtà percepita manco fosse quella aumentata, il coefficiente di maggiore paura è avvertito al sud, 78 per cento. Perché non cambiamo stile di vita, ma persino il babbione natalizio Beppe Grillo ha smesso di credere a se stesso, e ora va dicendo “è il momento di proteggerci, rimpatriare tutti gli irregolari, Schengen deve essere rivisto”. E siccome di lui c’è da fidarsi, dicono che esista, buon Natale.