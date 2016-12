Le banconote da 5 pound di Graham Short

Graham Short ha messo in circolazione cinque banconote da 5 pound che valgono, a chi ne verrà in possesso, ben 50 mila sterline per realizzare il controcanto a Scrooge di “A Christmas Carol”. Ciò che rende preziose le banconote è il ritratto in miniatura di Jane Austen inciso dal beffardo Short. Le banconote viaggiano nel Regno Unito con la speranza che “un lavoratore le trovi e metta su un po’ di soldi per Natale”. L’incisione si rende visibile sul retro solo a chi sa trovare il giusto angolo di luce. In ogni Janeite (così Short chiama la sua sterlina) c’è una citazione. Una, da Orgoglio e Pregiudizio, così recita: “Spero di non mettere mai in ridicolo ciò che è saggio e buono”.