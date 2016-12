"Sexyprof" o coerenza gender

Interessante intervista di Alessandro Dell’Orto ad Anna Ciriani su Libero. E’ la “sexyprof” di Pordenone. Non è riuscita a contare il suo record di uomini in una volta sola, vorrebbe portarsi a letto Renzi, Salvini, ovviamente Berlusconi, e poi anche Stefania Giannini, ex ministro delle scuole prima di Valeria Fedeli (la diversamente laureata che Paolo Gentiloni, con l’incredibile assenso del Capo dello Stato, ha messo all’Istruzione). È appunto una prof. la signora Ciriani, eppure una coerenza pedagogica ce l’ha. A metà tra Giovanni Boccaccio e Alvaro Vitali. Alla Fedeli, invece, forte solo di licenza media, resterà solo la coerenza gender: Ken, il fidanzato di Barbie, in minigonna. In un’unione civile con Pikachu.