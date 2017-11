New York si prepara al Natale e illumina l'albero del Rockfeller Center

Appena messe in soffitta le festività del giorno del Ringraziamento e il Black Friday, a New York inizia la stagione del Natale. Circa 50 mila luci hanno illuminato il gigantesco albero di Natale del Rockfeller Center, forse l’albero natalizio più famoso al mondo. Alto oltre 25 metri, il pino norvegese è stato donato da una famiglia della Pennsylvania (Danville). Una volta dismesso dopo l’Epifania, contribuirà alla costruzione di case per persone più bisognose, attraverso un’associazione no-profit. L'accensione dell'albero al Rockfeller Center, evento tradizionale della Grande Mela, è stato accompagnato da concerti trasmessi in diretta dalla NBC. Lo spettacolo avviene ogni anno nei primi giorni di Dicembre, ma non ha una data fissa: generalmente viene acceso il mercoledì successivo al giorno del ringraziamento.