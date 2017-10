Cosa succede dopo la caduta di Raqqa

Le forze terrestri arabe e curde hanno dichiarato la vittoria venerdì (20 ottobre, ndr) dopo aver eliminato lo Stato islamico da Raqqa, la capitale di ciò che i jihadisti avevano chiamato una volta come Califfato. Questa è anche una vittoria per gli Stati Uniti”. Così il Wall Street Journal analizza la caduta di Raqqa. “Questo è un colpo cruciale per la capacità di controllare gran parte della Siria e dell’Iraq, paesi che hanno contribuito all’appello dell’Isis a reclutare i jihadisti in tutto il mondo. Sembra essere l’avanguardia del futuro islamista. Come ha twittato il portavoce della coalizione anti Isis Ryan Dillon, ‘i nostri partner hanno rimosso l’Isis dall’87 per cento del territorio’. Questo successo umanitario e militare non sarebbe stato possibile senza il sostegno aereo statunitense, l’intelligence e le forze speciali che hanno aiutato le truppe a terra. L’Europa ha fornito alcuni aerei e la Turchia ha lasciato l’aeronautica americana volare da Incirlik. Ma non commettete errori, questo è un altro esempio di come l’America controlla il mondo. Se non fosse stato per gli aerei statunitensi e i peshmerga, Kirkuk in Iraq sarebbe caduta nelle mani dell’Isis e forse anche Baghdad. La tragedia è che ci è voluto tanto tempo. Il presidente Obama non ha voluto ammettere che doveva intervenire nuovamente in Iraq dopo essersi ritirato in toto nel 2011. Lo Stato islamico ora ha propaggini alleate in circa trenta paesi, e i suoi accoliti hanno realizzato omicidi in tutta Europa e anche negli Stati Uniti. La domanda è: che cosa avviene dopo? I combattenti dello Stato islamico da Raqqa e Mosul stanno migrando nella provincia di Deir al-Zour, nella Siria orientale. Le forze governative siriane di Bashar Assad, con l’aiuto aereo russo e delle truppe iraniane, si muovono rapidamente per garantire il controllo della zona. Che l’Amministrazione Trump abbia una strategia post Isis non è ovvio. E altre forze riempiono rapidamente il vuoto. Per quanto riguarda la Siria, se gli Usa si ritirano, è solo una questione di tempo prima che l’Iran e i suoi alleati affermino il controllo sull’area dell’Isis. Ciò significherebbe aver sconfitto lo Stato islamico in modo che l’Iran possa dominare la regione da Teheran attraverso l’Iraq alla Siria occidentale e al Libano. L’Amministrazione Trump ha bisogno di una politica che consolidi la vittoria contro l’Isis”.