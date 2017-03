L’ascesa dei “populisti della tolleranza”

"Per molti osservatori delle elezioni nei Paesi Bassi vi era una sola storia: il destino di Geert Wilders, il nativista biondo che vuole vietare il Corano e uscire dall’Unione europea”. Così l’Economist analizza un aspetto poco raccontato delle elezioni olandesi. Non c’è stata alcuna “tripletta populista”, dopo i trionfi di Brexit e Trump. “Fino ad ora, la politica dell’identità in Europa è stata in gran parte ceduta alla destra del calibro di Wilders. I partiti tradizionali di destra e sinistra fanno fatica a trovare il vocabolario per discutere di cultura, nazione, razza e immigrazione; alcuni cambiano soggetto, altri docilmente scimmiottano l’estrema destra”. Ma nei Paesi Bassi ci sono due partiti emergenti che si sono impossessati, da sinistra, della politica identitaria. Sono i Verdi che hanno triplicato il numero dei seggi. “Jesse Klaver, il trentenne capo dei Verdi di sinistra ha descritto una visione dell’identità nazionale centrata sulla tolleranza, l’apertura e l’internazionalismo che secondo lui era sotto assedio da destra. E la politica di identità olandese ha trovato una terza dimensione, quella più preoccupante con il Denk, partito destinato ai musulmani olandesi”. Partito identitario, filoislamico, filoturco.

