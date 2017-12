Libertà e perline

Cara Annalena, ogni sera per addormentarsi i miei figli chiedono “le storie dei paesi”, la loro versione di “che cosa hai fatto oggi?”. E’ il mio modo di tenerli attaccati a quel che faccio, è il loro modo per acquietare l’insofferenza verso il mio lavoro, che toglie tempo e attenzioni. In questi anni abbiamo parlato molto della guerra, dell’America che cambia, della Russia, soprattutto della Siria. Mio padre dice che li indottrino – riusciamo a discutere su Putin anche attraverso i nipoti, che comunque sono d’accordo con me –, io penso di fornire loro gli strumenti per capire quello che hanno intorno, per sbirciare fuori dal loro piccolo mondo, per non avere paura, soprattutto. A volte temo di sbagliare, quando li sento dal bagno mentre si lavano i denti che fanno l’elenco dei metodi con cui “impacchetterebbero” Assad perché non sganci più bombe e intanto ripetono gli ingredienti per fare lo slime in casa. Mi chiedo se sia giusto invadere i giorni dei bambini con affari così grandi e dolorosi e talvolta incomprensibili anche agli adulti.

Poi un giorno è arrivata Anita con la Lollo, la sua amica geniale, e insieme mi hanno detto: vogliamo fare una associazione per aiutare i bambini siriani, raccoglieremo soldi vendendo dei quadretti fatti da noi. La mamma di Lollo e io forniamo le cornici, loro prendono le perline che si stirano e fanno le loro creazioni. Si sono divise i compiti, ogni sera si aggiornano su quel che hanno fatto, ogni fine settimana da settembre a oggi sono andate a vendere i loro quadretti, al parco, per la strada, quando piove ne fanno altri, si sono fatte aiutare dai loro fratelli, hanno spiegato ai passanti perché sono solidali con i bambini siriani, hanno messo i soldi guadagnati nel portafoglio che ora è in cassaforte perché nulla è più prezioso di questa loro missione. Ora sono indaffarate per i mercatini di Natale, si alzano prima per preparare qualche quadretto in più, di sera rinunciano alla televisione per farne altri (se tu o qualcun altro siete interessati, mandate un’email: le ragazze lavorano anche su commissione, fino a metà dicembre). Quando il fratellino di Anita dà una mano, a volte poi chiede: posso tenermi due euro che compro lo slime?, e lei lo guarda inorridita: ma come fai anche solo a pensare che quei soldi servano a te?

Hanno scoperto la solidarietà tra un quadretto e l’altro, dicono a chi compra che manderanno quel che hanno guadagnato in Siria entro Natale, perché così quei bambini magari potranno chiedere un giocattolo. Ma si guardano e sanno già che no, non ci saranno giochi per i loro amici siriani, ma magari scarpe, maglioni, anche un maestro per andare a scuola. Poi un giorno li andiamo a trovare, si dicono con una serietà allegra, e io ho smesso di chiedermi se indottrino i miei figli, se li metto di fronte a storie troppo grandi: loro non hanno paura, il mondo se lo sono già portato in casa, e non vogliono sapere se è brutto, sono bambini, vogliono cercare di cambiarlo.

Paola Peduzzi

per i quadretti di Anita e Lollo scrivere a anitaelollo@gmail.com

Cara Paola, ieri sera mi hai mandato questa lettera e io l’ho letta e mi sono commossa. Sei cretina, mi sono detta, piangi per i quadretti di Snoopy. A parte che Snoopy mi commuove sempre, ho visto da poco Anita, tua figlia, a Milano, mentre ti ascoltava discutere in pubblico di Europa e libertà, l’ho vista mentre diceva a suo fratello: stai zitto, che la mamma sta parlando. Era bellissima, seria, contenta. Anita è arrivata mentre eravamo già tutti qui in redazione, mi ricordo la tua ultima sigaretta e mi ricordo la tua pancia che cresceva davanti alla scrivania (quando la scrivania era ancora una montagna di giornali di carta): eravamo pieni di speranze e di casini e di idee sul mondo che abbiamo anche cambiato, ma non le abbiamo cambiate nella sostanza. Non abbiamo mai smesso di cercare di indottrinarci, come dice tuo padre, dentro e fuori di qui. Adesso Anita ha dieci anni e quando fra non molto le chiederanno quali sono i suoi modelli (è una domanda inevitabile per le donne che cambiano il mondo), lei dirà: mia madre, e io piangerò ancora, tu anche. Voglio Snoopy, naturalmente. Ma anche un cavallo, un pinguino e un lupo. Se il lupo è complicato va bene anche un maiale, ha detto mio figlio, a cui qualche giorno fa ho chiesto, pensando intensamente ad Anita, di ascoltarmi mentre provavo a mettere insieme un intervento su Virginia Woolf. Ha detto: no però mamma dai non puoi, indietreggiava verso il corridoio e a un certo punto è proprio scappato correndo. Allora l’ho chiesto a mia figlia, che ha fatto la faccia della morte. Alla fine l’ho ripetuto al gatto e mi è sembrato piuttosto contento, anche se comunque dormiva.