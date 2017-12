E' giusto vivere nella menzogna o bisogna uccidere Babbo Natale?

"A certe cose non ci credo più”, ha detto mio figlio dopo cena, guardandoci con un’aria da resa dei conti mentre camminava in bilico sulla spalliera del divano. Abbiamo pensato entrambi che beh, era arrivato il momento. In fondo è giusto, non si può credere all’esistenza di Babbo Natale in eterno, nonostante la complicità di tutta la famiglia e i tentativi di nascondere i regali fino alla sera del ventiquattro, nonostante le barbe finte e i cuscini sulla pancia a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.