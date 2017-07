Rosa raccoglie il fazzoletto di carta che le è caduto in terra, il ragazzo seduto nel sedile di fronte ha fatto il gesto di anticiparla. Lei non lo ringrazia ma lo raccoglie da sola. Lui ha finto il gesto, lo sa. Rosa conosce i gesti degli uomini, le espressioni gentili come quelle di rabbia. La sorpresa, la meraviglia. La noia no, perché la noia gli uomini la dedicano solo alle mogli. Alle amanti, forse anche ai figli. Ma non alle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.