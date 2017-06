Nuovo alfabeto

Se ciò che si chiede a uno scrittore è (anche) inventare una lingua, stravolgere un alfabeto, illuminare di nuova luce parole consuete, allora Zoe è fra le più grandi, una scrittrice che non dovrebbe mancare in nessuna storia della letteratura italiana. Si muove dentro stringhe che tutti conosciamo, nomi cose città animali e colori, e ci regala l’abbecedario della sua vita dalla A di Aereo alla Z di Zoe, passando per la B di Parigi (sì, avete letto bene), per...

