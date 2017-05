Annie Duchesne si affaccia alla vita attraverso la vergogna, Annie Ernaux afferra il ricordo di quella vergogna e lo scarnifica, poi gli offre nuovo movimento, lo manipola per trasformarlo in un grande romanzo, in “Memoria di ragazza”, tradotto come sempre da Lorenzo Flabbi e appena uscito per L’orma, già acclamato in Francia come la grande opera letteraria dei nostri anni. Annie Ernaux, che ha fatto dell’autobiografia la sua strada sempre nuova, ha preso la sproporzione fra una ragazza di diciott’anni...

