Il nuovo conflitto mediorientale, la signora del web e il commercio di scimmie. Di cosa parlare nel weekend

“Salvini avverte Bruxelles: se la Lega va al governo l’Italia esce dai #280caratteri…” #sischerza @lefrasidiosho Sabbie arabe Cosa sta succedendo tra Libano e Arabia Saudita, spiegato bene. È iniziata un’altra crisi in Medio Oriente: c’entrano Hezbollah, un premier dimissionario, un principe saudita molto potente e l’Iran. Una crisi che potrebbe sfociare in un pericoloso conflitto regionale, scrive l’Atlantic. E se non sta ancora accadendo è perché prevale la paura reciproca… Il principe saudita molto potente, ovviamente, è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.