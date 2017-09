“Ryanair vorrebbe acquistare gli aerei Alitalia. Poi tenterà di rivenderceli durante il volo…” @Rego_tweet Giorni di tuono E’ la notizia della settimana. La riscoperta della violenza di madre natura, quando ci si mette. Con ricadute umane, sociali, economiche, persino geopolitiche immani. Dodici anni dopo Katrina, il nuovo incubo ha preso il nome di Harvey. Ce lo ricorderemo per tantissimo tempo, non solo negli Usa. A futura memoria… Per cominciare, va segnalata l’ottima copertura del terribile uragano messa in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.