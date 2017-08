“Papà, vorrei vivere in pace. Tesoro mio, non esagerare…” Jena Cuore di tenebra Da 40 anni a questa parte l’America non era mai stata così divisa come questa estate. Il razzismo così libero di circolare impunito e le violenze di matrice etnica persino sdoganate (o almeno giustificate) politicamente (Charlottesville docet ma non solo). Perché sale la schiuma d’America? L’onda suprematista che ha determinato Donald Trump alla Casa Bianca minaccia di soffocare la geniale alchimia della democrazia americana. Ma è...

