La grande recessione, l'industria delle banane e la maledizione di Stamford Bridge. Di cosa parlare nel weekend

“Ho appena trovato i tortellini della madre di Sara Errani in vendita sul deep web…” Giuseppe Miccolis La Grande Recessione Dieci anni fa in questi giorni iniziava la più grande crisi finanziaria del dopoguerra. La prima banca in Europa a crollare per la crisi dei mutui sarà la britannica Northern Rock, ricordate? Eppure se torniamo alla vigilia del grande sboom, la gente non sembrava preoccupata del tracollo imminente. Ballava sul Titanic senza accorgersene, ignara… Se quindi oggi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.