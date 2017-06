“Di questo passo, i politici inglesi verranno a fare i camerieri in Italia…” Alessandro Denti Quando nasce un amore Il referendum sulla Brexit, un anno fa, ha dato all’Unione europea quello che non ha mai avuto prima: un pubblico affezionato e spaventato all’idea di perderla. E’ come se negli ultimi mesi ci fossimo accorti, quasi d’improvviso, che ci importava dell’Europa… La stessa ripresa economica (quasi inaspettata) dell’eurozona e l’uscita dalla crisi stanno diventando una delle storie di successo...

